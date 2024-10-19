Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe'nin başkan yardımcısı oldu

Türkiye'nin en büyük ilaç firmalarından Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, Fenerbahçe Futbol Kulübü'nün başkan yardımcısı oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teklifini kabul eden Abdi İbrahim'in patronu Nezih Barut, sarı-lacivertli kulübün yönetim kuruluna girdi.

Sarı-lacivertlilerden Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na konu ile ilgili yapılan açıklamada, "15/10/2024 tarihinde gerçekleşen Şirketimiz 01.06.2023-31.05.2024 Tarihli Özel Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan yönetim kurulu üye seçimi kararı çerçevesinde yönetim kuruluna seçilen üyeler arasında aşağıdaki görev dağılımının yapılmasına;

- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ali Yıldırım KOÇ'un,

- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Nezih BARUT'un,

- Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise; Nevres Erol BİLECİK, Fethi PEKİN, Sait Ergun ÖZEN, Mehmet Salih DERELİ, Esin GÜRAL ARGAT, Muhittin İlker DİNÇAY, Mustafa Kemal DANABAŞ, Hamdi AKIN, Can GEBETAŞ, Alaattin Yavuz GÜNEŞ, Barış GÖKTÜRK, Hüseyin Çağatay ÖZDOĞRU ve Şenol ŞANKAYA'nın seçilmelerine,

Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ali Yıldırım KOÇ, Sn. Nezih BARUT, Sn. Nevres Erol BİLECİK ve Sn. Fethi PEKİN'den herhangi ikisinin Şirket unvanı veya kaşesi altına atacakları MÜŞTEREK imzaları ile Şirketi en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine,

İş bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

NEZİH BARUT KİMDİR?

1952 doğumlu olan Nezih Barut, Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş Başkanı olarak görev yapmaktadır. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden 1976 yılında mezun olan Barut, temeli 1912 yılında Abdi İbrahim Bey tarafından atılan Abdi İbrahim İlaç Fabrikası'nda 1976 yılında aktif iş yaşamına başladı. 1981 yılından itibaren Abdi İbrahim İlaç yönetimini devir alan Barut, 30 yılı aşkın sürede Üretim Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük gibi şirketin farklı kademelerinde önemli pozisyonlarda sorumluluklar üstlendi.

Abdi İbrahim İlaç sanayinin kurumsallaşma sürecini başlatan Nezih Barut, Türkiye ilaç endüstrisinin gelişimi yönünde misyon üstlenen İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Diğer üyelikleri arasında; İstanbul Eczacı Odası, Istanbul Ticaret Odası (ITO), 1907 Fenerbahçe Derneği ve Fenerbahçe Spor Kulübü yer alan Barut, 2008 yılında Danimarka İhracat Birliği tarafından Prens Hendrik Onur Nişanı alan ilk Türk iş insanıdır. İngilizce bilen Nezih Barut, evli ve bir erkek çocuk babasıdır.