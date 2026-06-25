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ABD, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile karşılaşacak ABD futbol takımı, son antrenmanını yaparak hazırlıklarını tamamladı.

LOS 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki üçüncü maçında 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te Türkiye ile karşılaşacak ABD futbol takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Great Park Sports Complex'te teknik direktör Mauricio Pochettino yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.

Koşu çalışmasıyla başlayan idman, top kapma çalışmasıyla sürdü.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Hilmi Sever
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