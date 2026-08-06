ABD Kadın Basketbolunda Dünya Kupası Kadrosu Açıklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek 12 kişilik kadrosu açıklandı.

Almanya'nın ev sahipliğinde, 4-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda üst üste 5. şampiyonluğu hedefleyen ABD'nin kadrosunda, A'ja Wilson, Breanna Stewart, Caitlin Clark, Paige Bueckers, Aliyah Boston, Napheesa Collier, Kahleah Copper, Chelsea Gray, Rhyne Howard, Kelsey Plum, Angel Reese ve Jackie Young yer alıyor.

ABD'nin genç milli takımlarıyla şampiyonluk yaşayan Caitlin Clark ve Paige Bueckers, ilk kez Dünya Kupası heyecanı yaşayacak.

Kadrodaki 12 oyuncunun toplam 14 olimpiyat ve 9 Dünya Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

ABD Milli Takımı Başantrenörü Kara Lawson, kadro seçimiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Kadroyu 12 oyuncuya indirmek uzun bir süreçti. Bu da ülkemizdeki oyuncu kalitesinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Bu 12 oyuncu, performansları ve istikrarlarıyla bu fırsatı hak etti. Her biriyle çalışacağım için çok heyecanlıyım ve geçmişte hepsiyle olumlu deneyimler yaşadım." ifadelerini kullandı.

2006 FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'ndan bu yana Dünya Kupası ve Olimpiyat Oyunları'nda yenilgi yüzü görmeyen ABD, D Grubu'nda Çin, İtalya ve Çekya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA