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ABD'de Demokratik Ulusal Kongre Başlıyor

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ABD'de Demokratik Ulusal Kongre bugün Chicago'da başlıyor. Kongre'de ABD Başkanı Joe Biden, siyasete veda edecek ve Kamala Harris'in başkan adaylığı resmen ilan edilecek. Kongrede enflasyon, iklim değişikliği ve silahlı şiddet gibi konular konuşulacak.

(ANKARA) - ABD'de Demokratik Ulusal Kongre bugün Chicago'da başlıyor. 22 Ağustos'a kadar sürecek olan Kongre'de ABD Başkanı Joe Biden, yapacağı bir konuşmayla siyasete veda edecek. Kongre'nin son gününde ise ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkan adaylığı resmen ilan edilecek.

ABD'de 1930'lu yıllardan bu yana yapılan Demokratik Ulusal Kongre bu sene 19 Ağustos - 22 Ağustos tarihleri arasında Chicago'daki bir arenada yapılacak. ABD'de seçim öncesi Demokrat Parti adaylarının açıklandığı kongede, bu sene Demokrat Parti, Başkan Biden'ın yarıştan çekilmesinin ardından Başkan Yardımcısı Harris'i halihazırda resmi aday olarak gösterdiği için bir farklılık olacak. Fakat konrede parti liderlerinin konuşmaları, Amerika'nın ünlü isimlerinin yer alması gibi geleneksel etkinlikler devam ettirilecek.

Kongrede enflasyonun düşürülmesi, iklim değişikliğinin hafifletilmesi ve silahlı şiddetle mücadele dahil olmak üzere pek çok konunun konuşulacağı öne sürülüyor. Konuşma taslağında, Demokratların kendi parti pozisyonlarını "Proje 2025" başlıklı ikinci bir Trump yönetiminin nasıl olacağını bildiren bir planla kıyaslayacağı belirtiliyor.

Konuşma yapacak isimler arasında ABD Başkanı Biden, eski ABD Başkanı Barack Obama, eski ABD Başkanı Bill Clinton, ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris bulunuyor. Öte yandan Biden, Kongre'de siyasete veda edecek. ABD'nin köklü gazetelerinden olan New York Times'ın haberde, "Başkan Joe Biden'ın ulusal siyasetteki yarım yüzyıllık vedası Pazartesi günü ciddi bir şekilde başlayacak" denildi. Haberde, gazeteye konuşan Biden'ın yardımcılarının, Biden'ın görev süresinin geri kalanını ekonomi ve dış gündeme ayıracağını söylediği belirtildi.

Kongre'nin son gününde Harris'in başkan adaylığı resmen ilan edilecek. Harris, "Gelecek İçin" konulu kongrenin son gecesinde konuşmasını yapacak.

Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve eski First Lady Michelle Obama'nın da kürsüye çıkacak isimler arasında olduğu söyleniyor. Aynı zamanda Trump seçmenleri de dahil sivil halkın da konuşmalara dahil olacakları ifade edildi. Konuşmalar, sosyal medya platformları aracılığıyla canlı yayınlanacak. Ayrıca, Kongre esnasında Chicago'da Filistin yanlısı protestoların yapılması bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 27 Haziran'da Donald Trump ile yaptığı münazaranın ardından Demokratların haftalarca süren baskısı sonrasında 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak seçimlerde başkanlığa aday olmayacağını açıklamıştı. 22 Temmuz'da adaylıktan çekildiğini açıklayan Biden, yardımcısı Kamala Harris'i adaylık için desteklediğini bildirmişti. Harris ise Ağustos ayı başında yapılan oylamada partisinin delegelerinden yeterli sayıda oy olarak Demokrat Parti'nin başkan adayı olmayı garantilemişti.

Kaynak: ANKA / Spor

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