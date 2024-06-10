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ABD'de boğa güreşi sırasında seyircilere saldıran boğa dehşet saçtı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Oregon eyaletinde düzenlenen boğa güreşi etkinliğinde bir boğa arenadan kaçarak seyircilere saldırdı. 'Party Bus' adlı boğa, bir kadını havaya fırlattı ve ikinci kez savurdu. Kadın yere düştü ve boğanın ayaklarının altında kaldı. Boğa, bir masayı kırarak otoparka doğru kaçtı. Ancak boğanın özgürlüğe kaçma girişimi kısa sürdü ve Party Bus, rodeo çalışanları tarafından hayvan barınaklarının yanında yakalandı.

Amerika Birleşik Devletleri Oregon arenasında yapılan boğaz güreşinde boğa arenadan kaçarak dehşet saçtı. Seyircilere saldıran boğa biri ağır olmak üzere üç kişiyiyaraladı.

Videoda, kaçan hayvanın kırmızı bir gömlek giyen kadına doğru hızla ilerlediği görülüyor.

Party Bus adlı boğa, kadını başının üzerine düşecek şekilde havaya fırlattı ve çılgınca dönerek boynuzlarıyla ikinci kez kadını savurdu. Kadın yere düştü ve boğanın ayaklarının altında kaldı; boğa bir masayı kırarak otoparka doğru kaçtı.

Ancak boğanın özgürlüğe kaçma girişimi kısa sürdü ve Party Bus, rodeo çalışanları tarafından hayvan barınaklarının yanında yakalandı.

Bir polis de kaçan boğayı yakalamaya çalışırken hafif yaralandı, ancak bunun Party Bus tarafından mı yoksa başka bir sebepten mi olduğunu belirtmedi.

İkinci bir video, Party Bus'ın arenada dolaşarak at sırtındaki iki adamdan kaçmaya çalışırken, şüphelenmeyen kalabalığın Lee Greenwood'un "God Bless the USA" şarkısını söylediğini gösteriyor.

O sırada boğa aniden 2 metrelik çitin üzerinden atladı ve kalabalığı doğru kaçmaya başladı.

Profesyonel Rodeo Kovboyları Derneği, Cumartesi günkü olayın "rodeo çok eğlenceli bir spor olmakla birlikte, nadiren de olsa bazı riskler taşıyabileceğini" hatırlattığını söyledi.

"PRCA, bu korkutucu ve çok nadir yaşanan olaydan etkilenen veya yaralananlara geçmiş olsun dileklerini sundu.

ABD'de boğa güreşi sırasında seyircilere saldıran boğa dehşet saçtı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

ABD'de boğa güreşi sırasında seyircilere saldıran boğa dehşet saçtı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

Amerika Birleşik Devletleri Oregon Spor Haberler

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