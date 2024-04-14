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ABB FOMGET, lider Galatasaray Petrol Ofisi'ni 3-2 yendi

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, konuk ettiği lider Galatasaray Petrol Ofisi'ni 3-2 yendi.

Haftaya en yakın rakiplerinin 5 puan önünde lider giren Galatasaray Petrol Ofisi ile averajla ikinci sırada bulunan ABB FOMGET, Osmanlı Stadı'nda karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 38. dakikada Heidi Ruth ve 45+1. dakikada Arzu Karabulut'un attığı karşılıklı gollerle 1-1 bitti.

Ev sahibi ekip, 68. dakikada hızlı gelişen atakta Danielle Marcano'nun ayağından bulduğu golle yeniden öne geçti: 2-1.

Galatasaray Petrol Ofisi, 78. dakikada Ebru Topçu'nun penaltıdan kaydettiği golle skorda tekrar eşitliği yakalasa da maçın sonucunu 82. dakikada Olha Ovdiychuk belirledi.

Köşe vuruşunda topu doğrudan ağlara gönderen Ukraynalı futbolcu, attığı şık golle ABB FOMGET'in sahadan 3-2 galip ayrılmasını sağladı.

Bu sonuçla lider Galatasaray Petrol Ofisi 62 puanda kaldı. Önemli bir galibiyet alan başkent temsilcisi, zirve yarışında sarı-kırmızılı ekiple puan farkını ikiye indirdi.

Öte yandan averajla üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe Petrol Ofisi de Amed Sportif Faaliyetler'i 5-0 yenerek, ABB FOMGET gibi puanını 60'a yükseltti.

Kaynak: AA / Spor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Petrol Ofisi Galatasaray Futbol Spor Güncel Haberler

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