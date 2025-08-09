ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı Şampiyonlar Ligi Hazırlıklarına Başladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu öncesi antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Hasan Vural yönetiminde yapılan hazırlıklar çabukluk ve pas çalışmalarını içeriyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Çekya temsilcisi Slavia Prag 27 Ağustos'ta Finlandiya'da oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yenikent Stadı'nda, teknik direktör Hasan Vural yönetimindeki antrenmanda başkent ekibi, çabukluk, top kapma ve pas çalışmaları yaptı.
Antrenman, savunma ve hücum organizasyonlarının ardından çift kale maçla tamamlandı. ABB FOMGET karşılaşmanın hazırlıklarına pazartesi yapacağı idmanla devam edecek.
ABB FOMGET, geçen hafta UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi elemelerinde ilk turda Azerbaycan ve İsrail takımlarını eleyerek bir üst tura çıkmıştı.