ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı Finale Yükseldi

KADINLAR Süper Ligi'nde daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı'nı şampiyon yapan Neftçi Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Siyasat Asgarov ve daha önce ALG Spor Kulübü'nü şampiyon yapan ABB FOMGET'İN yeni teknik direktörü Hasan Vural, Arnavutluk'un Tiran kentinde bir araya geldi.

ABB FOMGET Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1'inci Eleme Turu Yarı Final'inde Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 2-0 yenerek finale yükseldi. İki takımın eşleşmesinden sonra ilginç bir tesadüf yaşandı. Kadınlar Süper Ligi'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET Kadın Futbol Takımı'nı 2022-2023 sezonu şampiyonu yapan Neftçi Kadın Futbol Takımı'nın hocası Siyasat Asgarov ve ALG Spor Kulübü'nü 2021-2022 sezonunda şampiyon yapan ABB FOMGET'İN yeni teknik direktörü Hasan Vural, Arnavutluk'un Tiran kentinde bir araya gelerek sohbet etti. Çalıştırdığı eski takımına 2-0 mağlup olan Neftçi Teknik Direktörü Siyasat Asgarov, kura çekiminden sonra yaptığı açıklamada, FOMGET'le karşılaşacaklarını öğrendiğinde farklı hisler yaşadığını belirterek, "Önceden çalıştığım bir kulüptü. Orada bir şampiyonluğum vardı. Hocamı tanıyordum, önceden dostluğumuz vardı. Hocam bundan önce de ALG'de şampiyon olduğu yılda, benim milli takım oyuncularımı da şampiyon takımda oynatmıştı" diye konuştu.

ASGAROV: KADIN FUTBOLUNA EN İYİ YATIRIM FOMGET'TEN

ABB FOMGET'i 'doğrudan kadın futboluna en iyi yatırım yapan kulüp' olarak tanımlayan Asgarov, "Rakibimizin gücünü iyi biliyorduk. Biz, gençlerden kurulma bir takımız. Ayrıca, kadın futbolu bizde yeni kuruldu. Kulüpler yeni yeni gelişmeye başlıyor. Elimizden geldiğince mücadele ettik, rakibimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Yolları açık olsun. Değerli hocama da başarılar diliyorum. İnşallah gruplara giderler" ifadelerinde bulundu.

'DESTEKLEDİĞİM TARAF FOMGET'

Kura çekiminden sonra maçın Ankara'da oynanmasını temenni ettiklerini söyleyen Asgarov, "Başkanla da görüşmüştüm. Ankara'da olması için kulüp olarak da destek vermiştik. Ondan sonra belli bir dönem şeyler oldu. İsrail takımı gelmek istememiş. FOMGET takımını Bakü'de çok iyi bir misafir edelim istedik. Bunu hazırlanmıştık, üzüldük. Desteklediğim bir taraf var o da FOMGET. Çünkü kardeş gibiyiz. Gruplara kalsınlar isterim. Çünkü takım hak ediyor. Kaç yıldır bunun için uğraşıyor. Bütün yatırımlar, transferleri ile önleri açık bir kulüp" dedi.

VURAL: İKİ KARDEŞ TAKIM BURADA KARŞILAŞTI

ABB FOMGET'in yeni çalıştırıcısı Hasan Vural ise, Asgarov'u rakibi gibi değil kardeşi gibi gördüğünü ifade ederek şunları söyledi: "ALG'deyken biz sürekli diyalog içerisindeydik. Sağ olsun bize o zaman da çok büyük katkıları oldu. Bize önerdiği 2 oyuncuyu ona çok güvendiğimiz için aldık. Sistemimize çok uygun 2 tane oyuncu vermişti. Bizim başarımıza çok büyük katkı sağladı o oyuncular. Daha sonraki süreçte hocam FOMGET'e geldi. Çok güzel bir şampiyonluk yaşadı. Arkasından ayrıldı. Neftçi'ye gitti. Nasip biz geldik. Bu sene de kader bizi karşılaştırdı. İki dost, iki kardeş takım burada karşılaştı."

'KAZANAN BİZ OLDUK AMA KAYBEDEN YOKTU'

Mücadelenin dostluk içerisinde geçtiğini kaydeden Vural, "Kazanan biz olduk ama kaybeden yoktu skorda. Genç çocukları yetiştiriyorlar. Gerçekten kaliteli oyuncuları var. Daha sonra bu oyuncular inşallah onu hem milli takımda hem de kulüp takımda temsil edecekler. Kendi açımızdan ilk maçımızdı. Zor bir maçtı bizim için. Çünkü yan yana ilk kez oynayan oyuncularımız vardı. Daha önce hazırlık maçı yapmamıştık. Bizim için güzel bir maç oldu. Yan yana oynamanın zorluğunu biliyorsunuz. Oynamadığınız zamanlarda oyuncuların birbirine alışması uzun zaman alıyor. Özellikle kadın futbolunda bu daha da süreç istiyor. İnşallah ikinci maç için de biz rakibimizi analiz ettik, izledik. Artıların eksilerini biliyoruz. Oyun sistemimizi ona göre hazırlayacağız" dedi.

'NE YAPILMASI GEREKİYORSA ONU YAPACAĞIZ'

İsrail takımı ile karşılaşacak olmalarının siyasi olarak bir önemi olmadığını kaydeden Vural, "Ben siyaseti çok seven bir insan değilim. Bizim için iyi olan herkes bizim kardeşimizdir. Rakibimizdeki din, siyaset, ülke benim için çok önemli değil. Tabii ki onların fikirleri bizim gibi olmayabilir. Onların kendi yapılarıdır. Ben onunla ilgili konuşmak istemiyorum. Biz çıkacağız ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Bizim amacımız futbol oynamak. Bizim kızlarımızdan da 16 tane yabancı oyuncumuz var. Bizim için yok bu ırk ya da siyaset çok önemli değil" ifadelerinde bulundu.

Öte yandan, ABB FOMGET finalde 2 Ağustos Cumartesi günü İsrail ekibi Kiryat Gat ile Arnavutluk'ta karşı karşıya gelecek.