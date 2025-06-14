Abant'ta Yamaç Paraşütüyle Jandarma'nın Kuruluşu Kutlandı
Bolu'da Abant Gölü Milli Parkı'nda yamaç paraşütü pilotları, Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıldönümünü Türk bayrağı açarak kutladı. Eşsiz manzaralar eşliğinde gerçekleştirilen uçuşlar büyük ilgi gördü.
BOLU'da Abant Gölü Mili Parkındaki tepelerden yamaç paraşütü ile havalanan pilot, gökyüzünde Türk bayrağı açarak Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıldönümünü kutladı.
Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıldönümünü nedeniyle yamaç paraşütü pilotları Abant Gölü Milli Parkı'nda bir araya geldi. Abanttaki tepelerden havalanan yamaç paraşütü pilotu gökyüzünde Türk bayrağı açarak uçtu. Jandarma teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle uçuş gerçekleştiren yamaç paraşütü pilotu Abant semalarında eşsiz manzaranın da keyfini çıkardı.
HABER: Mutlu YUCA/BOLU,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor