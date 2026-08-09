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Yayladağı'nda 24. Geleneksel Aba Güreşi Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Yayladağı'nda 24. Geleneksel Aba Güreşi Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu
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HATAY'ın Yayladağı ilçesinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali kapsamında aba güreşleri gerçekleştirildi.

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Geleneksel Yayladağı Kültür Sanat ve Aba Güreşi Festivali kapsamında aba güreşleri gerçekleştirildi.

Yayladağı'nda düzenlenen festival kapsamında gerçekleştirilen aba güreşlerinde sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği müsabakalar, renkli görüntülere sahne oldu. Programa Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Türk dünyasından büyükelçiler ve diplomatlar, Türk Devletleri Teşkilatı temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Festivalde Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile ilçe belediye başkanları da yer aldı. Geleneksel Türk sporlarından aba güreşinin yaşatılması amacıyla düzenlenen organizasyonda final müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Programda konuşma yapan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Ağalık sadece bir unvan değildir. Ağalık cömertliktir. Ağalık paylaşmaktır. Gence, sporcuya, pehlivana sahip çıkmaktır. Sofrayı büyütmektir. Velhasıl ağalık, gönül zenginliğidir. Yayladağılılar, Hataylılar; ben bugün bu etkinliğin ağası olmaktan ziyade hizmetkarı olmayı tercih ederim. Bundan da büyük bir memnuniyet duyarım. Değerli kardeşlerim, güreş bizler için, Türkler için sıradan bir spor değildir. Güreş bizim tarihimizdir, kültürümüzdür. Güreş mertliktir, cesarettir, ahlaktır. Orta Asya'dan Anadolu'ya, Kafkaslar'dan Balkanlar'a kadar uzanan bu uçsuz bucaksız coğrafyada atalarımız asırlar boyunca güreş tutmuştur. Edirne'de Kırkpınar'da pehlivanlar yağlı güreşe çıkar. Anadolu'nun çeşitli illerinde karakucak güreşi yapılır. Hatay'da, Yayladağı'nda ise pehlivan abasını giyer. Bu bize şunu da öğretir; farklılık ayrılık değil, zenginliktir. Bizi birbirimize bağlayan ortak değerlerimiz, bizi birbirimizden ayıran farklılıklardan çok daha büyüktür. Bayrağımız birdir. Ay yıldızlı al bayraktır. Vatanımız birdir. Büyük felakette yaralanan, uzvunu kaybeden bütün kardeşlerimize de hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Bu büyük acı bize şunu gösterdi, değerli kardeşlerim, bu millet zor zamanlarda birbirini bırakmıyor. İşte bugün Hatay'a gelince bunu gördüm. Üç yıl içinde Hatay, düştüğü yerden çok daha güçlü şekilde ayağa kalktı. Yapılan konutlar, yapılan sokaklar ve yeniden inşa edilen şehir, adeta yeniden imar oldu. Emeği geçen, başta en büyük iradeyi ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere değerli valimize, bakanlarımıza, belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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