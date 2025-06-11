A Milliler Meksika'ya Hazırlık Maçında Yenildi

KUZEY Hazırlık maçında Meksika'ya 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nın üç oyuncusu Merih Demiral, Yasin Özcan ve Demir Ege Tıknaz, iyi mücadele ettiklerini ancak sahadan mağlup ayrıldıklarını söyledi.

Kenan Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan oyunculardan Merih Demiral, "İlk yarı özellikle çok iyi top oynadık, 3-4 olacak maçtı, çok gol kaçırdık. İlk yarının sonunda şanssız bir gol yedik, futbolda olur böyle şeyler ama iki maçtan çok iyi dersler çıkardık. Herkes oynadı, genç arkadaşlarımız süre aldı. Milli armaya yakışır bir performans sergiledik, herkes mutlu, önümüze bakacağız." ifadelerini kullandı.

Merih, iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginlikler hakkında, "Meksikalılar biraz gergindi, bizi biraz gerdiler. Milli formayla sahaya çıktığımızda hazırlık maçı, resmi maç fark etmiyor. O yüzden her zaman en iyi mücadelemizi vermeye çalışıyoruz. Biraz gergindi maç, onlar gergindi, biz de onlara biraz karşılık verdik ama güzeldi. Bizim için iyi bir tecrübe oldu." açıklamasında bulundu.

Deneyimli oyuncu, yoğun bir sezondan sonra kampa geldiklerinin hatırlatılması üzerine, "Mental açıdan biraz zordu ama milli takıma geldiğinde herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. o yüzden çok şanslıyız, birlikte olduğumuz için de çok mutluyduk. Antrenmanlar olsun, maçlar olsun tecrübe edindik. İlk defa Meksika'ya karşı oynadık, ilk defa Amerika'ya geldik. O yüzden çok güzel bir tecrübe oldu, inşallah yeni sezona da güzel bir başlangıç yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

Merih Demiral, bilim adamı Aziz Sancar ile ABD'de bir araya gelmeleri hakkında ise şöyle konuştu:

"Aziz Hoca gerçekten çok değerli bir insan, onu gördüğümüz için çok mutlu olduk. Konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor, o kadar değerli bir bilim insanı bizim için. Görüştük, konuştuk, vakit geçirdik, bizim için çok değerliydi, bugün maçtan önce de geldi bize başarılar diledi. Böyle insanları görmek bizim için çok önemli. Bize ilham kaynağı olan insanlar, onu tanıdığımız için çok mutluyuz, çok değerli bir insan."

Merih, "Aziz Sancar Vakfı'na katkıda bulunacağınız doğru mu?" sorusunu, "Başkanımız da takımdaki futbolcular olarak da gerekli katkımızı yapacağız Aziz Sancar Vakfı'na. Aziz Hoca çok değerli bir insan, Türkçülüğü, milletini çok seven sayan değerli bir bilim insanı. Vakfında da Mardin'den taşlar olsun, İznik'ten çiniler, çok değerliydi, çok etkilendik." şeklinde yanıtladı.

Milli futbolcu, "Başkan Hacıosmanoğlu, Aziz Sancar ve senin verdiğiniz poz da çok konuşuldu. Neler söylersin?" sorusuna, "Aziz Hoca ülkesine sadık, ülkesini çok seven, milliyetçi bir insan. Bizi gururlandırdı, iyi ki onu tanımışız, öyle poz vermemizi kendi istedi, biz de o pozun içinde olduğumuz için gurur duyduk." yanıtını verdi.

Merih Demiral, son olarak, "Türkiye'nin gurur duyduğu bir milli takım var, bunu devam ettirmek istiyoruz. Milli forma altında inşallah nice başarılar bize nasip olur." sözlerini kullandı.

Yasin Özcan: "Dünya Kupası'na hazırlık tarzında bir maçtı"

Milli takım ile ilk maçına çıkan Yasin Özcan, "İlk yarı çok iyi top oynadık, küçük bir konsantrasyon eksikliğinden gol yedik, bu bizi biraz düşürse de oyunu bırakmamaya çalıştık. İkinci yarı biraz gitgelli oldu. Bu bir hazırlık maçı olsa da hazırlık maçı olarak görmüyoruz, Dünya Kupası'na hazırlık tarzında bir maçtı. Onun için elimizden gelen her şeyi yaptık ama olmadı. Kaybedilmiş bir maç olarak değil, hatalarımızı gördüğümüz bir maç olarak yorumluyorum." ifadelerini kullandı.

Yasin, ilk kez forma giymesi hakkında ise, "İlk kez forma giydim, sanki hayatımda ilk kez profesyonel maça çıkıyormuş gibi bir heyecan vardı ama ısınmada tamamen geçti. Kamp genel olarak çok iyi oldu, beni bu kadroda oynattığı için hocam Montella'ya çok teşekkür ederim. Bu maçta eksiklerimi görme şansım oldu, bu eksikleri en iyi şekilde düzelterek, çalışarak devam edeceğim. Takımdaki ağabeylerim bana kulüpte nasıl rahatsam öyle oynamamı, heyecan yapmamamı söylediler. Hatta Kaan Ağabey, en iyi maçını sakin mi yoksa heyecanlı mı oynadın dedi, onun öyle demesi beni biraz daha rahatlattı." şeklinde konuştu.

Milli takım ile ilk maçına çıkan bir başka oyuncu Demir Ege Tıknaz ise şunları söyledi:

"Milli takıma geldiğiniz her zaman müthiş bir duygu, bir şans, çünkü burada aile ortamı var. Meksika iyi bir takım, boş bir takım değil. Eksiklerimizi görmemiz adına önemli bir maçtı, gördük, inşallah onları değerlendirip yolumuza daha iyi bir şekilde devam edeceğiz. Oyuncularımız çok üst düzey oyuncular, benim de yapabileceğim en iyi şey, en iyi şekilde çalışıp hocamızın takdirine bırakmak."