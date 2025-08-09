A Milli Voleybol Takımı, Macaristan'ı 3-0 Mağlup Etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu üçüncü maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Milliler, bir sonraki maçında 13 Ağustos'ta Malatya'da Danimarka ile karşılaşacak.

Salon: Continental Arena

Hakemler: Vlastimil Kovar (Çekya), Konstantin Yovçev (Bulgaristan)

Macaristan : Szalai, Boldizsar, Toth, Horvath, Garan, Varga (Kiss, Török, Peter, Kecskemeti)

Türkiye: Murat Yenipazar, Efe Mandıracı, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül (Beytullah Hatipoğlu, Berk Dilmenler, Ahmet Tümer, Abdulsamet Yalçın, Muhammed Kaya)

Setler: 16-25, 17-25, 15-25

Süre: 70 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri A Grubu üçüncü maçında deplasmanda Macaristan'ı 3-0 mağlup etti.

Milliler, dördüncü maçında 13 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00'de Malatya'da Danimarka'yı konuk edecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
