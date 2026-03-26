2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final: Türkiye: 1 Romanya: 0 (Maç sonucu)
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off yarı finalinde A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park'ta Romanya'yı 1-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Ferdi Kadıoğlu'nun 53. dakikada attığı golle galibiyeti elde eden Türkiye, önemli bir başarıya imza attı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu yarı final maçında A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park'ta karşılaştığı Romanya'yı 1-0 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada sağ tarafta topu alan Arda, ceza sahasına koşu yapan Ferdi'ye uzun pasını aktardı. Kale önünde topu kontrol eden Ferdi'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
56. dakikada sağ taraftan yapılan ortaya arka direkte yükselen Mihaila, kafayla kale önüne pasını indirdi ancak Birligea'dan önce Abdülkerim topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza sahası sol çaprazında Abdülkerim'in uzaklaştırdığı topa Hagi'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
59. dakikada Ferdi'nin uzaktan şutunda savunmadan seken top ceza sahası sol çaprazındaki Hakan'ın önüne düştü. Hakan'ın yakın direğe vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.
61. dakikada Ferdi'nin pasında topla buluşan Kenan Yıldız'ın ceza sahası sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanını terk etti.
72. dakikada Kenan ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası sol çaprazından Arda'nın sert şutunda kaleci Radu meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
77. dakikada sağ taraftan ön direğe kullanılan kornerde savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Mihaila'nın sağ çaprazdan uzak direğe şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: François Letexier, Mehdi Rahmouni, Cyrill Mugnier
Türkiye : Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu (İrfan Can Kahveci dk. 90), Barış Alper Yılmaz (Orkun Kökçü dk. 78), Arda Güler (Ozan Kabak dk. 90), Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Atakan Karazor, Eren Elmalı, Salih Özcan, Deniz Gül, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Kaan Ayhan
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Romanya: Ionut Radu, Andrei Ratiu, Andrei Draguşin, Andrei Burca, Nicusor Bancu, Razvan Marin (Florin Tanase dk. 66), Ianis Hagi (Nicolae Stanciu dk. 71), Vlad Dragomir, Dennis Man, Valentin Mihaila (Stefan Baiaram dk. 88), Daniel Birligea (David Miculescu dk. 87)
Yedekler: Mihai Aionai, Iulian Popescu, Andrei Coubiş, Virgil Ghita, Vladimir Screciu, Alexandru Dobre, Marius Coman, Deian Sorescu
Teknik Direktör: Mircea Lucescu
Gol: Ferdi Kadıoğlu (dk. 53) (Türkiye)
Sarı kartlar: İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu (Türkiye), Vlad Dragomir (Romanya) - İSTANBUL