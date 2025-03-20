A Milli Takım Macaristan Maçını Dede Korkut Parkı'nda İzleyecek

A Milli Futbol Takımı'nın bu akşam Macaristan ile oynayacağı heyecanlı karşılaşma Dede Korkut Parkı İftar Çadırı'nda kurulu dev ekranda topluca seyredilecek.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında bu akşam saat 20.00'de Macaristan'la karşılaşacak. Maç, Dede Korkut Parkı İftar Çadırı'nda kurulu dev ekranda hep birlikte canlı olarak takip edilecek. Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, tüm Eskişehirlileri milli coşkuya ortak olmaya ve maçı izlemeye davet etti.

"İftarımızı birlikte yapalım, Dede Korkut Parkı'nda buluşalım"

Başkan Albayrak, yapmış olduğu açıklamada, "Haydi Eskişehir. Türkiye-Macaristan UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıran Bizim Çocuklar'a her zamanki gibi tam destek olalım! Mekanımız aynı. İftarımızı birlikte yapalım, Dede Korkut Parkı'nda buluşalım. Tek yürek oluyoruz, galibiyete inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR