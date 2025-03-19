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A Milli Takım, Macaristan Maçına Hazır

A Milli Takım, Macaristan Maçına Hazır
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda yarın İstanbul'da oynayacağı Macaristan karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, taktiğe yönelik çalışmalar yapıldı. Kaleci Mert Günok ise sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda ilk maçında yarın İstanbul'da oynayacağı Macaristan karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleşen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Basın mensuplarına kapalı bölümünde ise Macaristan müsabakasının taktiği üzerinde duruldu.

Ağrıları bulunan kaleci Mert Günok antrenmana katılmadı.

Öte yandan antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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