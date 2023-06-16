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A Milli Takım Letonya'yı 1-0 Yendi

A Milli Takım Letonya'yı 1-0 Yendi

Spor Haberleri

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında A Milli Takım, deplasmanda Letonya ile karşılaştı ve mücadeleyi 1-0 kazandı. Abdülkerim'in golüyle öne geçen Türkiye, maçın geri kalanında skoru korumayı başardı.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında A Milli Takım, deplasmanda Letonya ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ay-yıldızlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Arda'nın şutunda top yandan auta çıktı.

12. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde Ciganiks'in şutu savunmadan döndü. Dönen topu Uldrikis tamamlamak istedi ancak Abdülkerim meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

18. dakikada Abdülkerim'den sıyrılarak sağ kanattan ceza sahasına giren Uldrikis'in şutunda top yandan dışarı gitti.

22. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Merih'in kale önüne indirdiği topu Abdülkerim kafayla ağlara gönderdi. 0-1

25. dakikada ceza sahası dışından Abdülkerim'in sert şutunda kaleci Purins topu güçlükle çeldi.

39. dakikada rakibinden topu kaparak sol çaprazdan ceza sahasına giren Ferdi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR'dan gelen uyarının ardından hakem Tamas pozisyonu izleyerek golü iptal etti ve Ferdi'ye sarı kart gösterdi.

Stat: Skonto

Hakemler: Tamas Bognar xx, Balazs Buzas xx, Peter Kobor xx

Letonya: Purins xx, M. Oss xx, Tobers xx, Emsis xx, Gutkovskis xx, Savalnieks xx, Jurkovskis xx, Ciganiks xx, Jaunzems xx, Uldrikis xx, Balodis xx

Yedekler: Beks, Ozols, Sorokins, Melniks, Zelenkovs, Daskevics, Saveljevs, Tonisevs, Ikaunieks, Regza, Stuglis, Krollis

Teknik Direktör: Dainis Kazakevics

Türkiye: Mert xxx, Zeki xx, Merih xx, Abdülkerim xxx, Ferdi xxx, Orkun xx, Hakan xx, Arda Güler xx, Kerem xx, Cengiz xx, Umut Nayir xx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Cenk Özkaçar, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Salih Uçan, Umut Bozok, Barış Alper Yılmaz

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Gol: Abdülkerim (dk. 22) (Türkiye)

Sarı kartlar: Oss (Letonya), Zeki, Ferdi (Türkiye) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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