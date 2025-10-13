Haberler

A Milli Takım Kocaeli'de Gürcistan ile Karşılaşacak

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, yarın Gürcistan ile Kocaeli'de karşılaşacak. Takım, stadyumda yürüyüş yaparken, Hakan Çalhanoğlu için de özel bir kutlama yapıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında yarın Kocaeli'de Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın oynanacağı Kocaeli Stadı'nda yürüyüş yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular, statta kısa süre yürüdü. Yürüyüşte teknik direktör Montella ve futbolcular, zemini ve stadı inceledi.

Hakan Çalhanoğlu için pasta kesildi

Bulgaristan maçında A Milli Takım formasını 100. kez giyen Hakan Çalhanoğlu için saha ortasında pasta kesildi.

Üzerinde "100" yazan pastadan ilk dilimi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kaptan Hakan Çalhanoğlu'na verdi. Başkan Hacıosmanoğlu, Hakan Çalhanoğlu'na sarılarak onu kutladı.

Ardından oyuncular, teknik ekip ve yöneticilerin toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Meşalelerle karşılandı

Daha sonra konaklayacağı otele giden A Milli Futbol Takımı kafilesini burada futbolseverler tarafından meşalelerle karşılandı.

Türkiye-Gürcistan karşılaşması, yarın 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

