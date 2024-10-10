A Milli Takım, Karadağ ile Karşılaşıyor

A Milli Takım kafilesini taşıyan otobüs saat 15.30'da İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Futbolcular güvenlik kontrollerinin ardından Türk Hava Yolları'nın (THY) uçağıyla saat 16.00'da Samsun'a hareket etti. A Milli Takım'ın Karadağ'ı konuk edeceği mücadele yarın saat 21.45'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Alessio Berti ve Luigi Rossi üstlenecek.