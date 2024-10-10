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A Milli Takım, Karadağ ile Karşılaşıyor

A Milli Takım, Karadağ ile Karşılaşıyor
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta yarın Karadağ'ı Samsun'da konuk edecek. Takım, hazırlıklarını tamamlayıp saat 16.00'da İstanbul'dan hareket etti.

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta yarın saat 21.45'te Samsun'da Karadağ'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladıktan sonra bu kente gitti.

A Milli Takım kafilesini taşıyan otobüs saat 15.30'da İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Futbolcular güvenlik kontrollerinin ardından Türk Hava Yolları'nın (THY) uçağıyla saat 16.00'da Samsun'a hareket etti. A Milli Takım'ın Karadağ'ı konuk edeceği mücadele yarın saat 21.45'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi yönetecek. Chiffi'nin yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Alessio Berti ve Luigi Rossi üstlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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