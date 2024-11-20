A Milli Takım, Karadağ'a Deplasmanda 3-1 Yenildi
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. maçında deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup oldu. Milliler, A Ligi için play-off oynayacak.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. maçında deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup oldu. Milliler A Ligi için play-off oynayacak.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasına ortasında Yunus Akgün'ün kayarak yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.
55. dakikada Vukcevic'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleci Mert'te kaldı.
65. dakikada savunma arkasına sarkan Yunus Akgün kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Nikic ayaklarıyla topu çeldi.
68. dakikada Arda Güler'in ceza yayı sağından kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten dışarı gitti.
72. dakikada Kenan Yıldız soldan ceza sahasına girerek pasını İsmail Yüksek'e aktardı. İsmail'in sert şutunda top uzak direk dibinden dışarı gitti.
73. dakikada Gasevic'in sol kanattan ortasında Krstovic kafayı vururken top Mert'in üzerinden ağlara gitti. 3-1
84. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Mert Müldür, rakibinden sıyrılarak sol ayağıyla yaptığı vuruşta top kaleci Nikic'te kaldı.
Hakemler: Urs Schnyder, Marco Zürcher, Benjamin Zürcher
Karadağ: Igor Nikic, Marko Tuci, Igor Vujacic, Nikola Sipcic, Marko Vukcevic, Milan Vukotic (Edvin Kuc dk. 69), Marko Jankovic, Stefan Loncar, Ognjen Gasevic (Driton Camaj dk. 86), Nikola Krstovic, Stevan Jovetic (Milos Brnovic dk. 83)
Yedekler: Milan Mijatovic, Balsa Popovic, Milan Vusurovic, Robert Gjelaj, Stefan Mugosa, Vladimir Jovovic, Marko Bakic, Andrija Radulovic
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan (Semih Kılıçsoy dk. 82), Merih Demiral, Emirhan Topçu (Samet Akaydin dk. 46), Eren Elmalı (Mert Müldür dk. 46), Orkun Kökçü, Okay Yokuşlu (İsmail Yüksek dk. 63), Yunus Akgün (Barış Alper Yılmaz dk. 74), Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Enes Ünal, Bertuğ Yıldırım, Yasin Özcan, Doğucan Haspolat
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Nikola Krstovic (dk. 29, 45 ve 73) (Karadağ), Kenan Yıldız (dk. 37) (Türkiye)
Sarı kartlar: Marko Jankovic, Nikola Sipcic, Nikola Krstovic, Stefan Loncar, Igor Nikic, Marko Tuci (Karadağ), Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Merih Demiral, Barış Alper Yılmaz (Türkiye) - İSTANBUL