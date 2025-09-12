A Milli Takım'ın Yunanistan'ı Yenmesi Bolu'da Coşkuyla Kutlandı

Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Takım'ın Yunanistan ile oynadığı maç Bolu'da Kent Meydanı ve AVM bahçesinde kurulan dev ekranlarda yüzlerce kişi tarafından büyük coşkuyla izlendi.

Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye'nin Yunanistan ile karşılaştığı karşılaşma Bolu'da büyük heyecana neden oldu. Kent Meydanı ve bir alışveriş merkezinin bahçesinde kurulan dev ekranlarda yüzlerce kişi mücadeleyi takip etti. Milli takımın attığı her sayıda vatandaşlar alkışlarla destek verdi. Türk bayraklarıyla maçı izleyen Bolulular, dev ekranda milli heyecanı doyasıya yaşadı. Ailelerin ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta Türkiye'nin finale yükselmesiyle büyük sevinç yaşandı. Milli takımın başarısıyla gurur duyduklarını ifade eden Emirhan İlhan, "Buraya kadar iyi bir başarı, gurur duyuyoruz. Türkiye'nin basketbolda voleybolda ve futbolda başarısı bizim için önemli" dedi. - BOLU