Samsun ve Çankırı'da milli takım coşkusu yaşandı

Samsun ve Çankırı'da A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'yı 1-0 yenmesi, vatandaşlar tarafından büyük bir sevinçle kutlandı. Kutlamalarda Türk bayraklarıyla yapılan tezahüratlar ve havai fişek gösterileri dikkat çekti.

Samsun ve Çankırı'da A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'yı 1-0 yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesi coşkuyla kutlandı.

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda çadırdaki dev ekranda ellerinde Türk bayraklarıyla müsabakayı takip eden Samsunlular, milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup etmesiyle büyük sevinç yaşadı.

Vatandaşlar, Tarkan'ın "Bir Oluruz Yolunda" şarkısıyla kutlama yaptı.

Bazı vatandaşlar ise Türk bayraklarıyla donatılan araçlarıyla şehirde korna çalarak tur attı.

Çankırı'da kent meydanındaki dev ekranda izlenen maçın ardından havai fişekli kutlama yapıldı.

Türk bayrağıyla tezahürat yapan vatandaşlar, galibiyet sonrası büyük sevinç yaşadı.

Bazı vatandaşlar da Türk bayrağı açarak araçlarıyla şehirde konvoy oluşturdu.

Kaynak: AA / İlyas Gün
24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda

24 yıllık hasret sona erdi: Dünya Kupası'ndayız!
