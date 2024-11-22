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A Milli Takım'ın Konsantrasyonu EuroBasket 2025

A Milli Takım'ın Konsantrasyonu EuroBasket 2025
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A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, EuroBasket 2025'e katılma hedeflerinin yanı sıra Macaristan karşısında kazandıkları zaferi de değerlendirdi. Cedi Osman'ın önemine vurgu yaptı ve genç oyunculara olan inancını dile getirdi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, şu andaki tek konsantrasyonlarının FIBA EuroBasket 2025'e katılmak olduğunu söyledi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu 3. maçında konuk ettiği Macaristan'ı 92-66'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, değerlendirmelerde bulundu.

Kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Ataman, "Şu andaki tek konsantrasyonumuz Avrupa Şampiyonası bileti elde etmek. Avrupa Şampiyonası bileti elde ettikten sonra da çok iyi bir jenerasyonumuz var şu anda, elimizde çok iyi bir kadro olduğuna inanıyorum. 2025 Avrupa Şampiyonası'nda madalya almak için buradayım" diye konuştu.

"Cedi bizim için çok önemli bir oyuncu"

Macaristan maçının oynandığı sırada takımı Panathinaikos'un da karşılaşmaya çıktığını hatırlatan Ergin Ataman, "Burada ben özellikle Panathinaikos kulübüne bana izin verdiği için teşekkür ediyorum. Ama ben izinden ziyade hem Türk Milli Takımı'nı hem de Panathinaikos'u çalıştırıyorum. Böyleydi anlaşmamız ama özellikle Cedi Osman gibi yabancı bir oyuncusunu milli takıma yollayan aynı anda maçı olan tek kulüp. Buradan ben bir kez daha kulüp başkanına teşekkür ediyorum. Cedi bizim için çok önemli bir oyuncu. Bugün de çok ciddi bir katkı verdi. Tabii ki Türk kulüplerimiz de bu takımı destekliyor. Burası milli takım. Herkesin desteklemesi gereken, gururla destekleyeceği bir takım. Bugün buraya katılan tüm oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Milli forma apayrıdır, her şeyin üstündedir. Bu çocuklar da bugün bunu en iyi şekilde temsil ettiler. Tabii ki işimiz bitmedi. Pazartesi günü çok önemli bir maçımız daha var. Sonra şubat ayında yine maçlarımız var. Basketbol Milli Takımı'ndaki milli ruhu hem bu çocuklarımızla hem de buraya gelen yaklaşık 10 bin taraftarın coşkusuyla bir kez daha Türkiye'ye yaşattığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Milli takımda oynamak isteyen her iyi oyuncuya kapımız açık"

İlk kez A Milli Takım forması giyen genç basketbolcular Melih Tunca ve Sarper David Mutaf ile ilgili de konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "İkisi de iyi bir sezon geçiriyorlar. Biz kadromuza kendi takımlarında iyi oynayan ve ilerisi için ümit vadeden oyuncuları da davet ettik ve onlara da şans verdik. Melih Tunca, özellikle Ümit Milli Takım'da çok iyi bir turnuva oynadı. Takım netice olarak başarılı olmasa da bireysel olarak çok iyi durumdaydı. Kendi takımında da önemli katkılar veriyor. David Mutaf ise bana göre ligin flaş Türk oyuncularından bir tanesi. Bu sezon ilk sezonu olmasına rağmen Türkiye Ligi'nde çok akıllı. Özellikle hücum anlamında bize ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum. İyi olan oynar. Milli takımda oynamak isteyen her iyi oyuncuya kapımız açık. Milli takım forması giymek gururdur" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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