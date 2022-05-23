A Milli Takım'ın kadrosunu gören Fenerbahçeliler gözlerine inanamadı: Yazıklar olsun - Haberler

A Milli Futbol Takımı'nın, Haziran ayındaki Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosu açıklandı. Listede Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularının yer almaması dikkat çekti.

İRFAN CAN KAHVECİ, MERT HAKAN YANDAŞ VE SERDAR AZİZ YOK

Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'i aday kadroya çağırmayan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a, sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi. Galatasaray'dan Berkan Kutlu'nun sezon boyunca etkili bir performans ortaya koymamış olmasına rağmen kadroda yer aldığını belirten Fenerbahçe taraftarı, Alman teknik direktöre isyan etti.

FERDİ KADIOĞLU İLK KEZ MİLLİ FORMAYI GİYECEK

A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday kadrosunda Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Tiago Çukur ve Umut Bozok ilk kez yer aldı. Miller, haziran ayındaki maçlarda; Faroe Adaları, Lüksemburg ve Litvanya ile karşılaşacak.

A Milli Takım'ın aday kadrosu şöyle: