A Milli Takım'ın kadrosunu gören Fenerbahçeliler gözlerine inanamadı: Yazıklar olsun - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

A Milli Takım'ın kadrosunu gören Fenerbahçeliler gözlerine inanamadı: Yazıklar olsun

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
 - Güncelleme:

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Stefan Kuntz'un kadroda Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'e yer vermemesi sarı-lacivertli taraftarları çıldırttı. Fenerbahçeliler sosyal medyada Alman teknik direktöre "Yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi.

A Milli Futbol Takımı'nın, Haziran ayındaki Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosu açıklandı. Listede Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularının yer almaması dikkat çekti.

İRFAN CAN KAHVECİ, MERT HAKAN YANDAŞ VE SERDAR AZİZ YOK

Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'i aday kadroya çağırmayan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a, sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterdi. Galatasaray'dan Berkan Kutlu'nun sezon boyunca etkili bir performans ortaya koymamış olmasına rağmen kadroda yer aldığını belirten Fenerbahçe taraftarı, Alman teknik direktöre isyan etti.

A Milli Takım'ın kadrosunu gören Fenerbahçeliler gözlerine inanamadı: Yazıklar olsun

A Milli Takım'ın kadrosunu gören Fenerbahçeliler gözlerine inanamadı: Yazıklar olsun

A Milli Takım'ın kadrosunu gören Fenerbahçeliler gözlerine inanamadı: Yazıklar olsun

A Milli Takım'ın kadrosunu gören Fenerbahçeliler gözlerine inanamadı: Yazıklar olsun

A Milli Takım'ın kadrosunu gören Fenerbahçeliler gözlerine inanamadı: Yazıklar olsun

A Milli Takım'ın kadrosunu gören Fenerbahçeliler gözlerine inanamadı: Yazıklar olsun

FERDİ KADIOĞLU İLK KEZ MİLLİ FORMAYI GİYECEK

A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynayacağı maçların aday kadrosunda Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Tiago Çukur ve Umut Bozok ilk kez yer aldı. Miller, haziran ayındaki maçlarda; Faroe Adaları, Lüksemburg ve Litvanya ile karşılaşacak.

A Milli Takım'ın aday kadrosu şöyle:

A Milli Takım'ın kadrosunu gören Fenerbahçeliler gözlerine inanamadı: Yazıklar olsun

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

A Milli Futbol Takımı, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Stefan Kuntz, Serdar Aziz, Fenerbahçe, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

Panther Panthera:

Oynadigimiz takimlara bak, Tuzla, yada pendik, yada umriniye gitse yenmesi gerekirken, A milli takim kimlerler oynuyor, Butun futbolculara yaziklar olsun sadece fenere degil. FB zaten dibi gormus.

Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
ercan gurbhetchi:

İrfan ve Mert Hakan şu an yetersiz milli takım için.. Daha formda gençler var.

Cevap Yaz 17 18 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title