A Milli Takım'ın Bulgaristan maçının oynanacağı stat belli oldu

A Milli Takım'ın Bulgaristan maçının oynanacağı stat belli oldu
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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ile karşılaşacağı maç Bursa'da oynanacak. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka, 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ile karşılaşacağı maç, Bursa'da yapılacak.

BULGARİSTAN MAÇI BURSA'DA

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak Türkiye-Bulgaristan müsabakasına Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu ev sahipliği yapacak.

DAHA ÖNCE 9 MAÇ OYNANDI

A Milli Takım, 2016 yılından itibaren Bursaspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyumda son olarak 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 28 Mart 2023'te Hırvatistan ile karşı karşıya gelmişti. Ay-yıldızlılar, Bursa'da daha önce 6'sı resmi, 3'ü özel olmak üzere toplam 9 karşılaşma oynadı. Milliler, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 de mağlubiyet aldı.

Türkiye, daha önce Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynadığı unutulmaz maçlarda 1998 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'yı, 2000 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise Almanya'yı 1-0'lık skorlarla mağlup etmiş, İrlanda Cumhuriyeti'ni de play-off turunda saf dışı bırakıp EURO 2000 finallerine katılmayı garantilemişti.

Öte yandan A Milli Takım, Bulgaristan müsabakasından 3 gün sonra, 18 Kasım Salı günü gruptaki son maçını deplasmanda İspanya ile yapacak. Sevilla kentindeki La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSadi:

Bu voleybol milli takımı neden çok başarısız ya adamlar set bile alamıyorlar utanın biraz

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