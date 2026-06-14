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Türkiye-Avustralya

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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Avustralya arasında oynanacak maçın hakem ve takım kadroları belli oldu. Karşılaşmayı Venezuela ekibi yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile oynayacağı maçın hakem ve takım kadroları şu şekilde:

Hakemler: Jesus Valenzuela, Jorge Urrego, Tulio Moreno (Venezuela)

Türkiye : Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu

Avustralya: Beach, Circati, Italiano, Bos, Souttar, Burgess, Metcalfe, Oneill, Okon-Engstler, Toure, Irankunda

Kaynak: AA / Hilmi Sever
A Milli Takım'ın Avustralya maçı ilk 11'i belli oldu

İlk 11'imiz belli oldu
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