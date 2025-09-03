A Milli Takım, Gürcistan ile İlk Maçına Çıkıyor

FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı yarın deplasmanda Gürcistan 'ın konuğu olacak. Başkent Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'nndan Davide Massa yönetecek. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio üstlenecek.

A Milli Futbol Takımı, gelecek yıl Amerika, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı turnuvaya giderek 24 yıllık hasrete son vermek istiyor. Son olarak 2002 yılında Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası'na katılabilen milliler, yeniden bir Dünya Kupası'nda boy göstermek amacında. Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ın konuğu olacak. Gruba iyi bir başlangıç yapmak isteyen Montella ve öğrencilerinin tek hedefi ise galibiyet.

GALİBİYET SAYISINDA TÜRKİYE ÜSTÜN

Türkiye ve Gürcistan bugüne kadar 3'ü özel, 3'ü resmi olmak üzere toplamda 6 maçta karşı karşıya geldi. İlk kez 2002 yılında rakip olunan karşılaşmayı Türkiye 3-0 kazanmayı başardı. 6 maçın 4'ünü Türkiye galip tamamlarken, 1 maçı Gürcistan kazandı. 1 maç ise beraberlikle sona erdi. İki ülke son olarak geçtiğimiz yıl Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te rakip oldu. F Grubu'nun ilk maçında rakibini 3-1 mağlup eden Türkiye, turnuvaya galibiyetle başlamıştı.

HÜCUM HATTININ FORMU DİKKAT ÇEKİYOR

A Milli Futbol Takımı'nda aday kadroya dahil edilen birçok oyuncu yüksek form grafiğiyle dikkat çekiyor. Özellikle hücum hattında forma giyen Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Can Uzun gibi isimler bu sezon başı itibariyle gösterdikleri performanslarla dikkat çekti.

FERDİ UZUN SÜRE SONRA MİLLİ TAKIMDA

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, uzun süre sonra milli takım kadrosuna dahil edildi. Son olarak 2024 yılının Ekim ayında Karadağ ve İzlanda ile oynanan maçlarda forma giyen Ferdi Kadıoğlu, Kasım ayında oynanan Galler ve Karadağ maçlarının aday kadrosuna dahil edilmiş ancak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılmıştı. 25 yaşındaki bek oyuncusu, yaklaşık 11 aylık ara sonrasında aday kadroya dahil edilmiş oldu.

MUHTEMEL 11

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan mücadelesinde eldivenleri Uğurcan Çakır'a emanet edecek. Savunma dörtlüsünde Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı'nın forma giymesi yüksek ihtimal. Orta alanda kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü ikilisinin 11'de görev yapması beklenirken, İtalyan teknik adamı, hücum hattındaki oyuncuların formda olması zorlayacak gibi duruyor. Sezona iyi başlayan Barış Alper Yılmaz, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın hücum hattını oluşturması, gol yollarındaki tercihin ise Kerem Aktürkoğlu olması bekleniyor.