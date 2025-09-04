A Milli Takım Gürcistan'ı 2-0 Önde Geçti
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşılaşıyor. İlk yarıda Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-0 öne geçti.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ay-yıldızlı ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada sol kanattan Arda'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Mert Müldür kafayla topu ağlara yolladı. 0-1
10. dakikada İsmail Yüksek ceza sahası dışında kaptığı topu Arda Güler'e aktardı. Topla birlikte ceza sahasına giren Arda'nın şutunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.
24. dakikada Arda Güler'in ceza sahası dışından vuruşunda top dışarı çıktı.
41. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2
45+2. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan yapılan ortada arka direkte Lochosvili'nin şutu yandan auta çıktı.
Stat: Boris Paichadze
Hakemler: Davide Massa, Filippo Meli, Stefano Alassio
Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Kashia, Goglichidze, Lochosvili, Tsitaishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze
Yedekler: Kereselidze, Gugeshashvili, Khvadagiani, Gocholeishvili, Azarovi, Lobzhanidze, Mamuchashvili, Gagnidze, Lominadze, Zivzivadze, Guliashvili, Kvernadze
Teknik Direktör: Willy Sagnol
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Barış Alper Yılmaz
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Goller: Mert Müldür (dk. 3), Kerem Aktürkoğlu (dk. 43) (Türkiye)
Sarı kartlar: Lochoshvili, Kakabadze (Gürcistan), İsmail Yüksek (Türkiye) - İSTANBUL