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A Milli Takım, FIFA Sıralamasında 27. Sıraya Yükseldi

A Milli Takım, FIFA Sıralamasında 27. Sıraya Yükseldi
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A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 1 basamak yükselerek 27. sırada yer aldı. Nisan ayı sıralamasında Arjantin liderliğini sürdürürken, İspanya ikinci sıraya yükseldi.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 1 basamak yükselerek 27. sırada yer aldı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) resmi internet sitesinden nisan ayı dünya sıralaması duyuruldu. Listede Arjantin liderliğini sürdürdü. İspanya ise Fransa'yı geçerek, ikinci sıraya çıktı. A Milli Futbol Takımı da 1551.47 puanla 1 basamak yükseldi ve 27. sırada yer aldı. Milliler son olarak UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan'ı 3-1 ve 3-0'lık skorlarla mağlup edip, A Ligi'ne yükselmişti.

En fazla yükselişi 7 basamakla Myanmar, en fazla düşüşü de 8 sırayla Gine-Bissau yaşadı.

FIFA dünya sıralamasında ilk 10 basamakta yer alan ülkeler şöyle:

1 - Arjantin: 1886.16 puan

2 - İspanya: 1854.64 puan

3 - Fransa: 1852.71 puan

4 - İngiltere: 1819.2 puan

5 - Brezilya: 1776.03 puan

6 - Hollanda: 1752.44 puan

7 - Portekiz: 1750.08 puan

8 - Belçika: 1735.75 puan

9 - İtalya: 1718.51 puan

10 - Almanya: 1716.68 puan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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