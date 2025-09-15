A Milli Takım, EuroBasket 2025'te Gümüş Madalya ve Ergin Ataman'a 'En Değerli Başantrenör' Unvanı

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ( Eurobasket 2025) ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Takım'da Ergin Ataman, turnuvanın "En Değerli Başantrenörü" ünvanına layık görüldü.

Şampiyonaya akredite olan basın mensuplarının oylamasında Ataman, EuroBasket 2025'in en değerli başantrenörü seçildi.

Turnuvada "En İyi Savunma Oyuncusu" ödülü, şampiyon Almanya'dan Isaac Bonga'ya verildi. "Yükselen Yıldız" ödülünün sahibi ise Finlandiya'dan Miikka Muurinen oldu.

A Milli Takım'da kaptan Cedi Osman, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda "En İyi İkinci 5"e adını yazdırdı. Takımda, 30 yaşındaki milli oyuncunun yanı sıra Jordan Loyd (Polonya), Deni Avdija (İsrail), Lauri Markkanen (Finlandiya) ve Nikola Jokic (Sırbistan) yer aldı.