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2026 FIFA Dünya Kupası: Avustralya: 0 Türkiye: 1 (İlk yarı)

2026 FIFA Dünya Kupası: Avustralya: 0 Türkiye: 1 (İlk yarı)
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2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Vancouver'da Avustralya karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Avustralya'nın golünü 27. dakikada Nestory Irankunda kaydetti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Kanada'nın Vancouver şehrinde Avustralya ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Avustralya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

27. dakikada sol kanattan topla birlikte ilerleyen Barış Alper Yılmaz'ın son çizgiye inmeden içeriye çevirdiği meşin yuvarlak savunmadan sekti. Topu ceza alanı ön çizgisinde önünde bulan Arda Güler'in vuruşunu kaleci Beach kontrol etti.

27. dakikada Paul Okon-Engstler'in kendi yarı sahasında gönderdiği uzun topta sol kanattan savunma arkasına sarkan Irankunda, çapraz pozisyondan ceza alanına girip kaleci Uğurcan'ın yanından meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

30. dakikada Orkun Kökçü'nün ortasında Avustralya savunmasından dönen topu ceza sahası dışında bulan Abdülkerim Bardakcı'nın yaklaşık 20 metreden gelişine çektiği sert şuttan meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri geldi.

45. dakikada sol kattan topla birlikte ilerleyen Irankunda'nın çapraz koşu yaparak kaleyi karşısına aldıktan sonra ceza sahası çizgisi üzerinden yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'da kaldı.

Stat: BC Place

Hakemler: Jesus Valenzuela, Jorge Urrego, Tulio Moreno

Avustralya: Patrick Beach, Alessandro Circati, Jacop Italiano, Jardon Bos, Harry Souttar, Cameron Burgess, Connor Metcalfe, Aiden ONeill, Paul Okon-Engstler, Mohammed Toure, Nestory Irankunda

Yedekler: Mathew Ryan, Paul Izzo, Milos Degenek, Jason Geria, Mathew Leckie, Ajdin Hrustic, Awer Mabil, Cameron Devlin, Kai Trawin, Aziz Behich, Cristian Volpato, Jackson Irvine, Nishan Velupillay, Lucas Herrington, Tete Yengi

Teknik Direktör: Tony Popovic

Türkiye : Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Deniz Gül, Kenan Yıldız, Eren Elmalı, Ozan Kabak, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, Samet Akaydin, Can Uzun

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Gol: Nestory Irankunda (Avustralya) - VANCOUVER

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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