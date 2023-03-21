A Milli Takım'da sürpriz ayrılık! Michael Rechner, Bayern Münih'e transfer oldu

A Milli Takım'ın teknik heyetinde bulunan kaleci antrenörü Michael Rechner, Bayern Münih'te göreve başladı. TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın teknik heyetinde yaklaşık 1,5 yıldır kaleci antrenörü olarak çalışmakta olan Michael Rechner'in Almanya'nın Bayern Münih kulübünde kısa süre önce başladığı yeni görevi nedeniyle, bundan böyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki mesaisine devam edemeyeceğini üzülerek belirtmek isteriz." ifadeleri kullanıldı.

A Milli Takım'da EURO 2024 Elemeleri'nde oynanacak Ermenistan ve Hırvatistan karşılaşmaları öncesi sürpriz bir ayrılık yaşandı.

BAYERN MUNIH'E TRANSFER OLDU

Stefan Kuntz'un ekibinde kaleci antrenörü olarak görev yapan Michael Rechner, Bayern Münih'te çalışmaya başladı. Alman antrenör artık ay-yıldızlı ekibin teknik heyetinde yer almayacak.

"KISA SÜRE ÖNCE YENİ GÖREVİNE BAŞLADI"

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın teknik heyetinde yaklaşık 1,5 yıldır kaleci antrenörü olarak çalışmakta olan Michael Rechner'in Almanya'nın Bayern Münih kulübünde kısa süre önce başladığı yeni görevi nedeniyle, bundan böyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki mesaisine devam edemeyeceğini üzülerek belirtmek isteriz.

"YENİ KALECİ ANTRENÖRÜ EMRAH KARAKOVAN"

A Milli Takımımız için yapmış olduğu özverili çalışmalarından dolayı Rechner'e içtenlikle teşekkür eder, kariyerindeki başarılarının devamını dileriz. Rechner'in görevini, mart ayı kampından başlayarak kendisiyle daha önce de A Millî Takım'da çalışmış olan Emrah Karakovan üstlenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Michael Rechner