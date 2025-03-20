Maça devam edemedi! A Milli Takım'da şok sakatlık
A Milli Takımımızın UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan ile oynadığı karşılaşmanın 25. dakikasında dizinden sakatlanan Kaan Ayhan, oyuna devam edemedi ve yerini Mert Müldür'e bıraktı.
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı RAMS Park'ta ağırladı. Milliler, karşılaşmanın ilk yarısında Kaan Ayhan'ı sakatlığa kurban verdi.
DİZİNDEN SAKATLANDI
Ay-yıldızlılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kaan Ayhan, 20. dakikada dizinden sakatlık yaşadı. Kaan, sakatlığı sonrası tedavi gördü ve oyuna devam etti.
YERİNİ MERT'E BIRAKTI
Deneyimli futbolcu, sakatlığının devam etmesiyle daha fazla maça devam edemedi ve 25. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kaan Ayhan'ın yerine 27. dakikada Mert Müldür oyuna dahil oldu.
Kaynak: Haberler.com / Spor