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A Milli Takım'da Kadro Değişikliği: Barış Alper Yılmaz Sakatlandı, Kaan Ayhan Cezalı

A Milli Takım'da Kadro Değişikliği: Barış Alper Yılmaz Sakatlandı, Kaan Ayhan Cezalı
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki aday kadrosunda Barış Alper Yılmaz sakatlığı ve Kaan Ayhan'ın cezalı durumu nedeniyle değişiklik yapıldı.

A Milli Futbol Takımı'nda Barış Alper Yılmaz sakatlığı, Kaan Ayhan ise cezalı duruma düşmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Dün akşam Samsun'da Karadağ ile oynanan maçta sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartın ardından İzlanda karşılaşmasında cezalı duruma düşen Kaan Ayhan aday kadrodan çıkarıldı" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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