A Milli Takım, Bulgaristan'ı 6-1 Yenerek İki Takım Arasındaki Farkı Gösterdi

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 yenerek güçlü bir performans sergiledi. Maçta Kenan Yıldız'ın iki golü dikkat çekti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Hakan'ın savunmanın arkasına attığı uzun pasta Popov'un ters vuruşunda top ağlara gitti. 1-2

51. dakikada ceza sahası içinde Arda'nın pasında Kenan'ın vuruşunda top filelerle buluştu. 1-3

56. dakikada orta sahadan Hakan'ın uzun pasında sol kanatta topla buluşan Kenan çalımlarla ceza sahasına girerek plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-4

65. dakikada sağ kanattan Arda'nın kullandığı köşe atışında ön direkte Zeki Çelik kafayla topu filelere yolladı. 1-5

90+3. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Oğuz'un pasında arka direkte İrfan Can Kahveci meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-6

Stat: Vasil Levski

Hakemler: Luis Godinho, Rui Teixeira, Pedro Almeida

Bulgaristan: Mitov, Petrov, Popov (Turitsov dk. 63), Kraev, Stoyanov, Kirilov (Lukas Petkov dk. 72), Despodov (Minchev dk. 64), Bozhinov, Hristov, Marin Petkov (Zdravko Dimitrov dk. 64), Chochev (Krastev dk. 72)

Yedekler: Sheytanov, Vutsov, Chernev, Gruev, Kristian Dimitrov, Velkovski, Shopov

Teknik Direktör: Aleksandar Dimitrov

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral (Samet Akaydin dk. 84), Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu (Salih Özcan dk. 64), Orkun Kökçü, Arda Güler (Can Uzun dk. 69), Oğuz Aydın, Kenan Yıldız (İrfan Can Kahveci dk. 64), Kerem Aktürkoğlu (Deniz Gül dk. 84)

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Yunus Akgün

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Goller: Radoslav Kirilov (dk. 13) (Bulgaristan), Arda Güler (dk. 11), Popov (dk. 49 k.k.), Kenan Yıldız (dk. 50 ve 56), Zeki Çelik (dk. 65), İrfan Can Kahveci (dk. 90+3) (Türkiye)

Sarı kartlar: Bozhinov, Kirilov (Bulgaristan), Oğuz Aydın (Türkiye) - İSTANBUL

