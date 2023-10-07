A Milli Takım, Adana Demirspor'un kapısını çaldı! Murat Sancak canlı yayında tüm istekleri sıraladı

Süper Lig'in 8. haftasında Adama Demirspor, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından kameralar karşısına geçen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, hem maçı değerlendirdi hem de milli takımla ilgili açıklamalarda bulundu.

"HEPSİNİ ALABİLİRLER PROBLEM YOK"

Murat Sancak, A Milli Takım ile ilgili yaptığı açıklamada, "Alınan oyuncularım alınması gereken oyunculardı. Hatta Semih'i de alabilirlerdi. Takdir onların. Önemli olan milli takımın kalan maçları galip gelip turnuvaya gitmek bizim açımızdan önemli olacak. Milli takımdan tercümanı istediler, kaleci hocasını istediler. Hamit bey aradı, dedim hepsini alabilirsiniz problem yok." ifadelerini kullandı.

"BİRAZ STRESLİ OLDU AMA GALİP GELEN BİZ OLDUK"

Maçı da değerlendiren Sancak, "Çok stresli bir maçtı. Bizim için de çok stresli bir maçtı. Bugün seriyi devam ettirmek için zorlu bir rakip Trabzonspor. Yani bakmayın altta olabilir ama çok iyi bir ekibi var. Çok iyi futbolcuları var. Ama bizim oyuncularımız da fena değil. İyi bir mücadele oldu. Yer yer onlar iyi oynadılar, yer yer biz iyi oynadık. Biraz da stresli oldu ama galip gelen biz olduk. Beşiktaş'tan sonra, Alanya'dan sonra Trabzonspor'u da yenip devam etmek önemli." dedi.