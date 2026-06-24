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A Milli Futbol Takımı, Los Angeles'taki ilk antrenmanını yaptı

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2026 Dünya Kupası D Grubu'nda ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Los Angeles'ta yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında 26 Haziran Cuma günü Los Angeles'ta TSİ 05.00'te ABD ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Los Angeles'taki Carson Sports Park'ta, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise ABD maçının taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlılar, yarın TSİ 03.30 yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak. TSİ 00.30'da ise teknik direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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