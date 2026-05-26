Milli oyuncular, testten geçti

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamındaki ilk özel maçını 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ile yapacak A Milli Takım, bugün Riva'da testten geçti.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen uygulamaların bir bölümü sahada, diğer kısmı ise fitness salonunda yapıldı. Fitness salonunda kuvvet, esneklik ve sıçrama; antrenman sahasında ise laktat ve dayanıklılık testleri uygulandı. Teknik Direktör Vincenzo Montella liderliğindeki A Milli Takım teknik heyeti de testlere yerinde nezaret etti.

Milliler, Kurban Bayramı vesilesiyle bugünden itibaren iki gün izinli olacak. Ay-Yıldızlılar, çalışmalarına 28 Mayıs Perşembe günü saat 17.15'te basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

