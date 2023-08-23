A Milli Kadın Voleybol Takımı Yunanistan'ı 3-0 Mağlup Ederek Son 16 Turuna Yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki C Grubu'ndaki dördüncü maçında Yunanistan'ı 3-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Filenin Sultanları, bu sonucun ardından son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.