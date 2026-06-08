A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'in ilk etabını 11. sırada tamamladı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi ilk etabını 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 11. sırada tamamladı. Milliler, ikinci etapta Ankara'da Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile karşılaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk etabını 11. sırada bitirdi.
Brezilya'nın başkenti Brazilya'daki organizasyonda ay-yıldızlılar, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, İtalya ve Bulgaristan ile karşılaştı.
İlk maçını Dominik Cumhuriyeti takımına karşı 3-2 skorla kazanan milliler, Hollanda ile yaptığı ikinci karşılaşmasını 3-0 kaybetti.
A Milli Takım, organizasyondaki üçüncü maçında İtalya'ya karşı 3-1 yenilirken ilk etaptaki son maçında ise Bulgaristan'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.
Bu sonuçla Türkiye, organizasyonda elde ettiği 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 5 puan elde ederken 18 takım arasında 11. sırada yer aldı.
Milliler, 17-21 Haziran tarihlerinde Ankara oynanacak 2. etapta Belçika, Fransa, Almanya ve Çin ile karşılaşacak.
VNL'in ilk haftasında oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|M
|P
|1
|Brezilya
|4
|4
|0
|11
|2
|Japonya
|4
|4
|0
|11
|3
|İtalya
|4
|3
|1
|10
|4
|Çekya
|4
|3
|1
|9
|5
|ABD
|4
|3
|1
|8
|6
|Çin
|4
|3
|1
|8
|7
|Polonya
|4
|3
|1
|7
|8
|Kanada
|4
|2
|2
|7
|9
|Hollanda
|4
|2
|2
|6
|10
|Belçika
|4
|2
|2
|5
|11
|Türkiye
|4
|2
|2
|5
|12
|Sırbistan
|4
|1
|3
|5
|13
|Almanya
|4
|1
|3
|4
|14
|Fransa
|4
|1
|3
|3
|15
|Ukrayna
|4
|1
|3
|3
|16
|Bulgaristan
|4
|1
|3
|3
|17
|Tayland
|4
|0
|4
|2
|18
|Dominik Cumhuriyeti
|4
|0
|4
|1