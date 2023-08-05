A Milli Kadın Voleybol Takımı Polonya'ya 3-1 Mağlup Oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya kampındaki son hazırlık maçında Polonya'ya 3-1 mağlup oldu. Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesi hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya kampındaki son hazırlık maçında Polonya'ya 3-1 mağlup oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesi gittiği Polonya'daki hazırlık kampı sona erdi. Polonya'ya karşı 3'üncü ve son maçına çıkan ay-yıldızlı ekip, 22-25, 25-19, 25-20 ve 25-22'lik setler sonucu 3-1 mağlup oldu.