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Milli Kadın Voleybol Takımı VNL'de Şampiyon

Milli Kadın Voleybol Takımı VNL'de Şampiyon
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2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupasını aldı.

2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupasını aldı.

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da düzenlenen organizasyonda, final karşılaşmasının ardından ödül töreni düzenlendi.

Ödül töreninde, şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı ile ikinci Brezilya'nın oyuncuları ve teknik heyetine madalyaları takdim edildi.

Organizasyonda ikinci kez şampiyonluğa ulaşarak Çin'de İstiklal Marşı'nı izleyicilere dinleten millilere altın madalyalarını Polonyalı voleybolcu Michal Kubiak verdi.

Çinli eski milli oyuncu Hui Ruoqi, kaptan Gizem Örge'ye kupayı vermesinin ardından ay-yıldızlı oyuncular ve teknik heyet, podyumda büyük coşku yaşadı.

Brezilya maçını 33 sayıyla tamamlayan milli voleybolcu Melissa Vargas, finallerde gösterdiği performansla "en değerli oyuncu" seçildi.

Kaynak: AA
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