A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore'yi 3-0 Mağlup Etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore'yi 3-0 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'nde 3. maçında Güney Kore'yi 3-0 yenerek namağlup unvanını sürdürdü. İlk set 25-11, ikinci set 25-13, üçüncü set ise 17-25 sonuçlandı. Milliler, yarın Brezilya ile karşılaşacak.

SALON: Sinan Erdem Spor Salonu

HAKEMLER: Casado Nicolas, Kandil Wael

TÜRKİYE: Saliha Şahin, Melissa Vargas, Elif Şahin, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Yaprak Erkek (Simge Aköz, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt)

GÜNEY KORE: Jua, Sebeen, Jiyun M., Yunju, Juah, Sarang (Daeun Kim, Dahyeon Lee, Sujin, Dahye)

SETLER: 11-25, 13-25, 17-25

SÜRE: 70 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 2'nci haftası 3'üncü maçında Güney Kore'yi 3-0 mağlup etti.

Turnuvaya namağlup devam eden Filenin Sultanları, 2'nci haftada Dominik Cumhuriyeti ve Kanada'nın ardından Güney Kore karşısında da güçlü bir performans sergiledi.

Mücadelenin ilk setini 25-11 gibi farklı bir skorla kazanan milliler, karşılaşmaya etkili bir başlangıç yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, karşılaşmanın 2'nci setinde de üstün oyununu sürdürdü. Hücumda etkili, savunmada ise hatasız bir performans sergileyen Filenin Sultanları, bu seti de 25-13 kazanarak Güney Kore karşısında durumu 2-0'a getirdi.

3'üncü sette de üstünlüğü koruyan Ay-yıldızlılar 17-25'lik net skorla set vermeden aldı.

7'de 7 yapan milliler, yarın saat 19.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Brezilya ile karşılaşacak.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ protokolden izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
ABD'nin bombardıman uçakları havalandı! İran'a müdahale mi geliyor?

ABD'den çatışmaları kızıştıracak hamle
İran'dan İsrail ajanlarına 'yarına kadar teslim olun' çağrısı

İran süre verdi: Ya teslim olun ya da...
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
Tesadüfen bulunan ağaç Bartın'da heyecan yarattı: Yaşı 500'den fazla

Bir ilimizi heyecan sardı! Türkiye'nin en yaşlısı olabilir
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ağabeyi tarafından öldürüldü

Parti genel başkanı, ağabeyi tarafından öldürüldü
Nihal Candan'ın ardından İrem Derici ve Derya Uluğ'dan sarsansıcı Anoreksiya itirafı

İki ünlü isim aynı kabusu yaşadı: Bir dilim ekmek için dua ettim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.