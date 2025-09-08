A Milli Kadın Voleybol Takımı Gümüş Madalya ile Türkiye'ye Döndü

2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın finalinde İtalya'ya 3-2 yenilerek gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'ye döndü.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ın başkenti Bangkok'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın finalinde İtalya'ya 3-2 yenilerek dünya ikincisi oldu. Dünya şampiyonası tarihinde ilk kez gümüş madalya kazanan milli takım, organizasyonun ardından bugün Türkiye'ye döndü. Tayland'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen millileri, çok sayıda taraftar karşıladı.

Mehmet Akif Üstündağ: "Bu ülkeye, olimpiyatlarda kürsüde yer alarak bir ilki daha yaşatmak istiyoruz"

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandığına dikkati çekti. Emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Üstündağ, "Bildiğiniz üzere 2025 Dünya Şampiyonası'nda takımımız final oynamayı başardı ve tarihinde ilk kez gümüş madalya kazandı. Bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu ülkeye, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda kürsüde yer alarak bir ilki daha yaşatmak istiyoruz. Bize bu ilki yaşatan takıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Dün bütün ülke millilerimizin final maçını seyrettiler. Destekleriyle yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Daniele Santarelli : "Madalya hayalimizi gerçekleştirdiğimiz için çok çok mutluyum"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli de böyle bir başarı yakaladıkları için takımıyla gurur duyduğunu söyledi. Santarelli, "Ancak bizim kadar çok çalışanlar, neler yapabileceğimizi ve neler başarabileceğimizi anlayabilirler. Bütün yaz boyunca çok sıkı çalıştık. VNL ile Dünya Şampiyonası arasında ne kadar limitlerimizi zorladığımızı, ne kadar geliştiğimizi sizler de zaten ekranlarınızın başında bizleri izleyerek fark ettiniz. Bu yolun başında bir hayalimiz vardı. Bu hayalimizi gerçekleştirdiğimiz için çok çok mutluyum. Şu anda biraz üzgün olmamızın sebebi şampiyonluğa bu kadar yakınken onu kaçırmamızdı. Onun dışında başardıklarımızdan, başaracaklarımızdan, limitlerimizi zorlamamızdan ve geldiğimiz noktadan bütün takımım adına çok mutluyum. 3 senedir birlikte çalıştığımız herkese teşekkür ediyorum. Çünkü harika işler başardık. Takımımla ve bizimle birlikte olan herkesle gurur duyuyorum" diye konuştu.

Eda Erdem Dündar: "Hayallerimizin ötesinde bir an yaşıyoruz"

Takım kaptanı Eda Erdem Dündar ise Dünya Şampiyonası öncesi koydukları madalya hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Türk voleybolunun başarısı için çalışmaya devam edeceklerini aktaran tecrübeli voleybolcu, "Biz dünya şampiyonası hazırlıklarına başlarken gerçekten bir hedef belirleyerek Tayland'a gittik. Kesinlikle madalya istiyorduk. Şu an hayallerimizin ötesinde bir an yaşıyoruz. Çok mutlu ve gururluyuz. Türk voleybolu için tarihi bir dönemdeyiz. Bu takımın, tarih yazan ekibin parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Ben inanıyorum bu takımın önü çok açık. Tüm ülkeye destekleri için çok teşekkürler" dedi.

Karşılama töreni, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - İSTANBUL