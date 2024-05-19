A Milli Kadın Voleybol Takımı Fransa'yı mağlup etti

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Fransa'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Simge Aköz, sıkı çalıştıklarını, bu sene de Türkiye'yi gururlandıracaklarına inandığını söyledi.

Aköz, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nin (VNL) Antalya etabındaki dördüncü ve son maçında Fransa'yı mağlup ettikleri mücadelenin ardından Antalya Spor Salonu'nda açıklamalarda bulundu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı gurunu galibiyetle taçlandırdıkları için yaşadıkları mutluluğu dile getiren Aköz, daha önlerinde uzun bir yol olduğunu kaydetti.

Aköz, Antalya seyircisine desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Bizlere inancınız tam. Biz bu inancı karşılıklı bırakmayacağız. Çok sıkı çalışıyoruz. İnanıyorum ki bu sene de ülkemizi gururlandıracağız." dedi.

Milli voleybolcu İlkin Aydın da taraftara teşekkür ederek, "İyi ki varsınız, sizleri seviyorum." ifadesini kullandı.