- Genç voleybolcular, Filenin Sultanları'nı örnek alıyor

Milli takım başarılarından sonra çocuklar voleybola yöneldi

Voleybol antrenörü Fatma Çimenli:

"Bu başarılardan sonra hayalleri çok büyüdü"

ESKİŞEHİR - Milletler Ligi ile Avrupa şampiyonluğunu kazandıktan sonra 2024 Yaz Olimpiyatları vizesi de alan ve dünya sıralamasında bir numaraya yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Eskişehirli gençlere örnek oluyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın son yıllardaki başarıları, 'Türkiye voleybol ülkesidir' söylemlerini de beraberinde getirdi. Oynadığı son 21 maçın tamamını kazanan, 2023 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi ve Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda zafere ulaşan Filenin Sultanları, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları vizesini de cebine koydu. Bu başarılarla gençlere örnek olarak, voleybolu her yaştan insana sevdiren Filenin Sultanları, genç voleybolculara motivasyon kaynağı oldu. Başarmanın imkansız olmadığını anlayan genç voleybolcular, sultanların başarılarıyla kendilerinin de aynı şeyleri başarabileceğine inanırken, televizyonda ablalarını seyreden minikler de voleybolcu olmak için spor okullarına kayıt arayışına girdi. Eskişehir Tepebaşı Voleybol Takımı'nın antrenörlüğünü yapan Fatma Çimenli, 6 yaşındaki çocukların bile kayıt yaptırmak istediğini söyledi. Sporcularının Filenin Sultanları'nı örnek aldığını dile getiren Çimenli, antrenmanlarda sporcu sevinçlerinden, teknik vuruşlara kadar birçok hareketin taklit edildiğini söyledi.

Art arda gelen başarılarla sporcuların motive olduğunu, yeni kayıt olmak isteyen sporcu sayısının da arttığını aktaran Fatma Çimenli, "Fiziksel hareket becerisi yeterliyse voleybolcu olmak isteyen çocukları 6 yaşında başlatmayı tercih ediyoruz, onun haricinde başlangıç yaşı genellikle 7 oluyor. Buradaki sporcuların yaş aralığı ise 22'ye kadar çıkıyor. Sultanların ülkeye getirdiği bu başarılarla takımların motivasyonları tüm gruplarda arttı. Bu başarılardan sonra hayalleri çok büyüdü. Mevkisel çeşitlilikler söz konusu tabii mesela pasörü ayrı, liberosu ayrı vesaire. Mesela Gizem Örge'yi es geçmeyelim. Milli takıma geri dönüşü ile birlikte bizim liberolarımızın da savunma bakanı, 'Gizem ablası' oldu. Onu hayal ederek antrenmanda hareket ediyorlar. Orta oyuncularımız Zehra Güneş faktörü de kesinlikle var, bir de onlar için Eda Erdem ile Aslı abla var. Tamam, Zehra Güneş çok bilinen bir yüz oldu ama arka planda işi bildikleri için teknik anlamda Aslı'yı ve Eda ablalarını da çok beğeniyorlar. Vargas zaten takıma devşirilmesiyle birlikte Vargas'ın etkisi de pasör çaprazındaki kızlarımıza etkisi oldu. Belki inanmayacaksınız ama taklit söz konusu olmuyor mu, oluyor. Teknik taklit, sevinç taklidi, antrenmanlarda çığlık çığlığa olan eğlenceleri falan bunlar hep olumlu motive etti. Gerçekten kızlarımıza olumlu örnek oluyorlar" dedi.

"Antrenmanlarımızı bir arada yürütüyoruz"

Eskişehir'de spora ve sporculara verilen önemin yüksek olduğunu belirten Antrenör Çimenli, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destekleriyle çeşitli antrenmanlar yapıldığını söyledi. Eskişehir'de sporun gelişmesi için birlikteliğin önemine vurgu yapan Çimenli, şöyle konuştu;

"Eskişehir'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destekleriyle de antrenmanlarımızı bir arada yürütüyoruz. Antrenmanda çocuklarımız sayı olarak fazla olduğunda Gençlik ve Spor il Müdürlüğü'nde çalışan, Yenikent Spor Salonu'ndaki Aylan hocamıza, Çamlıca Mahallesi'nde çalışan Sema hocamıza, Gökmeydan Mahallesi'nde çalışan Yusuf hocamıza ve hatta Sivrihisar ilçesinde çalışan Bilal hocamıza, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışma yaptıkları için rahatlıkla sporcularımızı yönlendirebiliyoruz."