A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Bulgaristan ile Karşılaşacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland'da devam eden Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, ikinci maçında Bulgaristan ile oynayacak. Milli takım, ilk maçında İspanya'yı 3-0 ile geçmişti. Maç TRT 1'den canlı yayınlanacak.

NAKHON A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ikinci maçında yarın Bulgaristan'la mücadele edecek.

Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 15.30'da başlayacak. Müsabaka, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İlk maçında İspanya'yı 25-18, 25-20 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenen milli takım, E Grubu'nda averajla ilk sırada yer alırken, Bulgaristan ise ilk maçında Kanada'ya 3-1 mağlup oldu.

Grup karşılaşmalarının sonunda ilk iki sırada yer alan 16 takım üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşerek çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.

Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak.

Maç programı

Ay-yıldızlıların maç programı ise şu şekilde:

Yarın:

TSİ 15.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos Çarşamba

TSİ 12.00 Türkiye-Kanada

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
Bahçeli: Kimse Cumhur İttifakı'na nifak sokamayacak, ittifak Türkiye'nin güvencesidir

Cumhur İttifakı'nda kriz iddiası: Bahçeli sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Tekin'den okullarda kıyafet değişikliği için net sözler: Sorun yaşayan bize gelsin

Bakan Tekin, tüm velileri ilgilendiren tartışmaya noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.