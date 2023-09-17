A Milli Kadın Voleybol Takımı Bulgaristan'ı mağlup ederek 2'de 2 yaptı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ederek üst üste 17. galibiyetini aldı. Takım kaptanı Eda Erdem Dündar, maç sonrası yaptığı açıklamada, iyi gittiklerini ve yenilmezlik serisini devam ettirmeyi umduklarını söyledi.

0

İSTANBUL,

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Filenin Sultanları, elemelerdeki üçüncü maçında 19 Eylül Salı günü TSİ 07.00'de Peru ile karşılaşacak.

ÜST ÜSTE 17. GALİBİYET

Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğunda üst üste galibiyetler alan Ay-yıldızlılar, Bulgaristan karşısında da kazanarak üst üste 17. galibiyetine ulaştı. Ayrıca elemelerdeki ilk maçında Porto Riko'yu 3-0'la geçen Filenin Sultanları, Bulgaristan karşısında da rakibine set şansı vermedi.

KAPTANI EDA: İYİ GİDİYORUZ, UMARIM BU YENİLMEZLİK SERİSİNİ DEVAM ETTİRİRİZ

Takım kaptanı Eda Erdem Dündar, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün güzel bir maç oldu. Saha içerisinde eğlenen bir takım vardı. Bulgaristan genç bir takımla oynamasına rağmen hücumda çok akıllı oynadılar, savunmada da bizi zorladılar. Net skorla kazandık. Çok yorulmadığımız, hemen bitirdiğimiz bir maç oldu. Hedeflediğimiz şekilde bitirdik" dedi.

17 maçlık yenilmezlik serisiyle ilgili de kaptan, "İyi gidiyoruz, umarım bu yenilmezlik serisini devam ettiririz" ifadelerini kullandı.

SALON: Yoyogi National

HAKEMLER: Hae-Yoeun Sung (KOR), Agnieszka Michlic (POL)

TÜRKİYE: Aslı, Vargas, Hande, Eda, Cansu, Derya, Gizem (L) (Ayça)

BULGARİSTAN: Paskova-Kaneva, Krivoshiyska, Barakova, Becheva, Saykova, Marinova, Pashkuleva (L) (Yordanova, Stoyanova, Koeva, Guncheva)

SETLER: 25-20, 25-19, 25-15

SÜRE: 1 saat 18 dakika