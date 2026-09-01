Millilerden farklı galibiyet: Çeyrek finalde Almanya

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Predrag Balandzic (Sırbistan), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)

TÜRKİYE: Hande Baladın, Elif Şahin, Melissa Vargas, Zehra Güneş, İlkin Aydın, Eda Erdem, Gizem Örge (L), (Eylül Akarçeşme Yatgın (L), Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu)

AZERBAYCAN: Polina Rahimova, Kristina Besman, Stepanenko, Yelizaveta Ruban, Mariya Kirilyuk, Yuliya Karimova (L), Ayshan Abdülazimova (Jeyran Imanova, Aynur Imanova, Bayaz Guluyeva (L), Kseniya Pavlenko)

SETLER: 25-14, 25-16, 25-22

SÜRE: 79 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadelenin setleri 25-14, 25-16 ve 25-22 sonuçlandı. Milliler, 3 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde Almanya ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı