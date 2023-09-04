A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı mağlup ederek şampiyon oldu. Başantrenör Daniele Santarelli, oyuncuları ve ekibiyle gurur duyduğunu belirtti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, elde edilen Avrupa şampiyonluğuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İnanılmaz bir zafer, çok mutluyuz. Mükemmel bir iş çıkaran oyuncularım ve ekibimle gurur duyuyorum" dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen 2023 CEV 2023 Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan A Mili Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'ye döndü. Tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milliler, İstanbul Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı. Havalimanı çıkışında basın mensuplarına konuşan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, "İnanılmaz bir zafer. Çok mutluyuz. Mükemmel bir iş çıkaran oyuncularım ve ekibimle gurur duyuyorum. Şampiyonayı kazanmak oldukça zordu. Herkesle gurur duyuyorum. Türkiye'de herkesin bizimle birlikte mutlu olmasından mutluyum. Brüksel'deki atmosfer süperdi. Türkler her yerde. Bizi takip ettiler, desteklediler. Bazı anlarda bize yardım ettiklerini hissettim. Onlarla kutlamaktan son derece memnumum" cümlelerine yer verdi.

Santarelli, şampiyonluk kutlamalarında 'Erik Dalı' oynamasıyla alakalı ise, "İlk oynadığımdan daha iyiydi. İlki benim için şaka gibiydi. Bu eğlenceliydi. İkincisinde biraz zorladım" ifadelerini kullandı.

Sıradaki hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmak olduğunu da belirten İtalyan çalıştırıcı, "Olimpiyat elemeleri var. Oldukça önemli ve bunları geçmemiz lazım. Ondan sonra olimpiyat oyunlarını konuşmaya başlayabiliriz" diyerek sözlerini noktalandırdı. - İSTANBUL