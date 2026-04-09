A Milli Kadın Tenis Takımı, Hollanda'yı mağlup etti
A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Bölgesi Grup 1'deki üçüncü maçında Hollanda'yı 2-0'la yenerek grup aşamasını başarıyla tamamladı. Berfu Cengiz ve Ayla Aksu'nun galibiyetleriyle Türkiye, C Grubu ikincisi Letonya ile sıralama maçına çıkacak.
Ayla Aksu, Berfu Cengiz, İpek Öz, İrem Kurt ve Ada Kumru'dan oluşan milli takım, B Grubu'ndaki son maçında Hollanda ile karşılaştı.
Portekiz'in Oeiras kasabasındaki Jamor Tenis Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonda Berfu Cengiz, serinin ilk maçında Anouck Vrancken Peeters'i 6-4, 2-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenerek Türkiye'yi Hollanda karşısında 1-0 öne taşıdı.
Suzan Lamens'i 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Ayla Aksu, seriye noktayı koydu.
Avrupa/Afrika Bölgesi Grup 1'de kalmayı garantileyen A Milli Kadın Tenis Takımı, yarın C Grubu ikincisi Letonya ile sıralama maçında karşılaşacak.
Türkiye, grubunda Gürcistan'ı 3-0'la geçerken, Macaristan'a 3-0 mağlup olmuştu.