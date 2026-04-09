Haberler

A Milli Kadın Tenis Takımı, Hollanda'yı mağlup etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Kadın Tenis Takımı, Billie Jean King Kupası Avrupa/Afrika Bölgesi Grup 1'deki üçüncü maçında Hollanda'yı 2-0'la yenerek grup aşamasını başarıyla tamamladı. Berfu Cengiz ve Ayla Aksu'nun galibiyetleriyle Türkiye, C Grubu ikincisi Letonya ile sıralama maçına çıkacak.

Ayla Aksu, Berfu Cengiz, İpek Öz, İrem Kurt ve Ada Kumru'dan oluşan milli takım, B Grubu'ndaki son maçında Hollanda ile karşılaştı.

Portekiz'in Oeiras kasabasındaki Jamor Tenis Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonda Berfu Cengiz, serinin ilk maçında Anouck Vrancken Peeters'i 6-4, 2-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenerek Türkiye'yi Hollanda karşısında 1-0 öne taşıdı.

Suzan Lamens'i 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Ayla Aksu, seriye noktayı koydu.

Avrupa/Afrika Bölgesi Grup 1'de kalmayı garantileyen A Milli Kadın Tenis Takımı, yarın C Grubu ikincisi Letonya ile sıralama maçında karşılaşacak.

Türkiye, grubunda Gürcistan'ı 3-0'la geçerken, Macaristan'a 3-0 mağlup olmuştu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
Ateşkesin ardından Hamaney'den ilk açıklama

Ateşkesin ardından Hamaney'den Trump'ı kızdıracak açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 3 çocuğun babası kaynı çıktı
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...

Ünlü isim Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bakan Şimşek 'vergi affı' ile ilgili çok net konuştu

Bakan Şimşek "vergi affı" ile ilgili çok net konuştu
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 3 çocuğun babası kaynı çıktı
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pezeşkiyan ateşkesi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pezeşkiyan ateşkesi görüştü